Pillen-verdachte doet huwelijksaanzoek voor de rechtbank

Een van drugshandel verdachte man heeft maandag op een zitting van de rechtbank in Den Bosch zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Volgens Omroep Brabant deed hij zijn aanzoek aan het einde van de zitting.

Applaus

Zijn vriendin was aanwezig en antwoordde ‘ja’. In de rechtszaal klonk daarop luid applaus. De aanstaande bruidegom was Harry P.. Een kus tussen de geliefden was niet mogelijk.

Wel kreeg P. de felicitaties van medeverdachten die hem bij het verlaten van de zaal de hand schudden.

P. komt uit Bergeijk en heeft zichzelf wel eens ‘prins van de Eindhovense onderwereld’ genoemd. Hij wordt nu verdacht van het leiden van een organisatie die zich bezighield met het maken en produceren van xtc-pillen.

Sky

Het bewijs in de zaak komt van berichten van Sky ECC die de politie in 2021 kon meelezen. Vandaag is de tweede dag van het proces en zullen de aanstaande gehuwden elkaar weer kunnen zien.

Het vonnis in de zaak tegen P. verwacht de rechtbank komende 13 juli.