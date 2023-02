Pillendrukkerij ontmanteld in Breda

Connect on Linked in

In een woning aan het Oranje Nassauplein in Breda is zondagavond een pillendrukkerij aangetroffen. In het pand zijn naast amfetamine en een vuurwapen meerdere kilo’s aan xtc-pillen gevonden. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten zagen rond 18.00 een persoon de woning aan het Oranje Nassauplein uitvluchten waarop zij besloten het pand binnen te treden. In de woning werd vervolgens een pillendrukkerij aangetroffen. Ook werden meerdere kilo’s aan xtc-pillen, amfetamine en een vuurwapen in beslag genomen.

De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten, maar concludeerde dat er geen gevaar was voor de omgeving.

Een pillendrukkerij, ook wel tabletteerplaats genoemd, is een plek waar xtc-pillen gedrukt worden met tabletteermachines. Op deze locaties worden vaak de werkzame stoffen (MDMA) gemengd met kleurpoeders en bindmiddelen, en staan machines met stempels om de pillen van een vorm te voorzien.