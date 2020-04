Plofkaak in Amsterdam-Osdorp (UPDATE)

Connect on Linked in

Op de Rabobank op het Osdorpplein in Amsterdam-Osdorp is zondagnacht rond 04.20 een plofkraak gepleegd. Het is onbekend of er geld is buitgemaakt. Eerder in de nacht was er om 03.00 ook een poging tot plofkraak op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam-Oost. Omdat de werkwijzen van beide incidenten verschillen, gaat de politie vooralsnog niet uit van een verband tussen beide plofkraken.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Ook de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) was ter plaatse. Buurtbewoners hoorden een harde knal die tot ver in Amsterdam Nieuw-West te horen was. Op 18 februari was er ook al een ram- en plofkraak aan het Osdorpplein, toen bij een Rabobank-geldautomaat van de Albert Heijn XL.

In verband met een plofkraak bij een bank op het Osdorpplein in #Amsterdam stelt de politie een onderzoek in. Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) gaat ter plaatse. Eerder in de nacht was een poging plofkraak op de Oostelijke Handelskade. Later vandaag meer informatie. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) April 13, 2020