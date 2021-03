Plofkraak bij Amsterdamse juwelier (UPDATE)

Connect on Linked in

In Amsterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak geweest bij een juwelier. Doelwit was de juwelier Midyat aan de Jan Evertsenstraat. De politie kreeg kort na 03.45 meldingen over een knal.

Meerdere ramen in de omgeving sneuvelden. Het interieur van de winkel en het plafond liepen zware beschadigingen op. De daders hebben waarschijnlijk wel buit kunnen meenemen maar hoeveel is nog in onderzoek. Militairen van de Explosieven Opruimingsdienst zijn ter plaatse geweest.

Omwonenden verklaarden dat ze een motorscooter met twee personen erop hebben zien wegrijden in de richting van het Balboaplein.