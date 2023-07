Plofkraak bij computershop en explosie bij portiekflat in Amsterdam

Connect on Linked in

Bij een computerzaak aan de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid heeft zondagnacht even na 04.15 een plofkraak plaatsgevonden. Eerder in de nacht vond er ook een explosie plaats bij een portiekflat aan de Schaapherderstraat in Amsterdam-West.

Inbraakpoging

De explosie bij de computerwinkel aan de Ceintuurbaan veroorzaakte schade aan de portiekdeur. Volgens de politie hadden de daders vermoedelijk het doel om een inbraak te plegen. Of ze ook daadwerkelijk in de winkel zijn geweest, is onduidelijk. Ter plaatse is uitgebreid onderzoek verricht door onder meer de Forensische Opsporing (FO) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Ook werd de Ceintuurbaan gedeeltelijk afgesloten.

Portiekflat

Eerder in de nacht, rond 03.40, was er ook een explosie bij een portiekflat aan de Schaapherderstraat in de wijk Bos en Lommer. Door de ontploffing raakten de gemeenschappelijke voordeur van een appartementencomplex en een aantal ramen beschadigd. Niemand raakte gewond.

Over een motief voor deze explosie in Amsterdam-West is nog niets bekend. In beide gevallen zijn er nog geen verdachten aangehouden.