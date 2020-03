Connect on Linked in

Een geldautomaat in Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag ontploft. Het gaat om de geldautomaat in het gebouw van de Rabobank aan de Taxandriaweg. Er zijn geen bewoners ontruimd uit hun huizen. De politie heeft uit voorzorg de omgeving afgezet.

Er is een explosievenverkenner ter plaatse om te kijken of er nog niet ontploft materiaal is achtergebleven. De ontploffing vond rond 03.00 plaats. Of er geld is buitgemaakt is onbekend.