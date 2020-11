Plofkraak bij Hilversumse geldautomaat

Print This Post

Twee of drie mannen hebben volgens de politie donderdagochtend een geldautomaat aan de Kapittelweg in Hilversumse wijk Kerkelanden laten ploffen. Ze reden weg op een scooter. De politie kreeg rond 02.30 meldingen over harde knallen.

Getuigen zagen twee of drie personen wegrijden op een scooter die over een fietspad door de wijk Kerkelanden in de richting van de Vreelandseweg reed.

De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Ruiten andere panden zijn gesneuveld. Specialisten van de politie, de brandweer en de EOD hebben onderzoek gedaan.

Een zoektocht naar de verdachten en de motorscooter leverde niets op. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.