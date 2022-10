Plofkraak bij juwelier in Leystad

Connect on Linked in

Een juwelier in Lelystad was in de nacht van maandag op dinsdag doelwit van een plofkraak. Volgens Omroep Flevoland ging het om juwelier Visser aan de Wissel in het stadshart van Lelystad. Volgens omwonenden klonk er rond 03.30 een luide knal.

Daarna lag de straat bezaaid met glas. Het rolluik van de juwelier raakte flink beschadigd. Of de daders binnen zijn geweest en of ze sieraden of juwelen hebben buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De plofkrakers zijn voortvluchtig.

Politie en brandweer hebben na de explosie onderzoek gedaan bij het pand van de juwelier.