Plofkraak in Amsterdam gefilmd

Een plofkraak in Amsterdam is woensdagnacht gefilmd. Op de beelden is te zien hoe een geldautomaat in een grote stofwolk is gehuld. Ook lijken de mogelijke daders te ontwaren.

Werkzaam

De plofkraak vond vannacht rond 3.30 uur plaats in de Amsterdamse Kinkerstraat, bij de geldautomaat van een Primera-sigarenwinkel. Deze was, in tegenstelling tot de automaten van banken, ’s nachts wel werkzaam. Dit meldt de Amsterdamse stadszender AT5 vanmorgen.

Gefilmd

Er vonden drie harde explosies plaats, waarvan er eentje is gefilmd door een buurtbewoner. Op de filmbeelden zijn ook personen te zien, die mogelijk de daders kunnen zijn. Er is een wegrijdende scooter te horen.

Schade

De winkel heeft door de ontploffingen veel schade opgelopen. Een groot deel van de pui is naar beneden gekomen. De Kinkerstraat is deze periode opgebroken voor verkeer.

De explosieven-opruimingsdienst (EOD) onderzoekt de explosie.