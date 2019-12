Plofkraak in Apeldoorn (ondanks nachtsluiting pinautomaten) (VIDEO)

Connect on Linked in

In de nacht van donderdag is er in Apeldoorn een geldautomaat opgeblazen. Dat gebeurde rond 04.30. Volgens de politie is er grote schade aangericht.

Of er buit is gemaakt is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is er geen zicht op daders. Doelwit was de SNS-geldautomaat op de Deventerstraat hoek Regentessestraat in Apeldoorn.

Maandag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar buiten dat geldautomaten tussen 23.00 en 07.00 voortaan zouden worden uitgeschakeld. Dat zou het voor plofkrakers lastiger maken. Een explosief naar binnen schuiven (“pizza-methode”) is niet mogelijk als de automaat uit staat. Ook de automaat in Apeldoorn stond uit.