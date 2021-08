Plofkraak in Duitse grensgebied (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Duitse plaats Wegberg, vlak over de grens bij Vlodrop in Noord-Limburg, is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Deutsche Bank. De plofkraak werd uitgevoerd door zeker drie daders.

Getuigen zagen op de Bahnhofstrasse rond 03.30 een donkere auto voor het bankgebouw stoppen. Drie mannen stapten uit en liepen in de richting van de automaat. Kort daarna was er een explosie. De drie mannen sprongen in de auto en gingen er op hoge snelheid vandoor.

Of er geld is buitgemaakt wil de Duitse politie niet zeggen. Het pand waarin de pinautomaat zich bevond is zwaar beschadigd.

Er is niemand aangehouden.