Net over de grens in Duitsland is in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak geweest. Dat gebeurde om 03.22 aan de Haaksbergener Strasse in Alstätte, langs de weg naar Buurse en Haaksbergen. Een buurtbewoner filmde hoe drie personen wegrenden bij de Volksbank en in een donkergekleurde Audi ontkwamen. Of er buit is gemaakt is niet bekend.

(Beeld 112 Twente)

Volgens de Duitse politie in Borken zijn er geen aanhoudingen verricht.