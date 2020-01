Plofkraak net over de grens in Duitsland

Connect on Linked in

In het centrum van Aschendorf, net over de grens bij het Groningse Rhederbrug, is woensdagnacht een plofkraak geweest. De schade is groot want dertien bewoners moesten worden geëvacueerd. Er is geen geld buitgemaakt.

De politie denkt dat er meerdere daders na de plofkraak zijn gevlucht in een zwarte Audi. Of de Audi een Nederlands of Duits kenteken had is onbekend. De daders vluchtten in de richting van de Duitse A31. Tot dusver is er geen spoor van de daders teruggevonden.

De politie schat dat er voor ongeveer 150.000 euro schade is aangericht.