Plofkraak op afstortkluis A’dam-Oost

Connect on Linked in

Op een afstortkluis van de ING-bank aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam heeft zaterdagnacht rond 1.35 een plofkraak plaatsgevonden. In de omgeving sneuvelden verschillende ruiten en ook een auto raakte beschadigd door rondvliegende metalen delen. De politie is op zoek naar twee in het donker geklede verdachten.

De plofkraak vond plaats bij winkelcentrum Braziliƫ waar de bank in gevestigd is. Buurtbewoners aan de Veemkade zagen kort daarna hoe twee personen een zwarte scooter het IJ in probeerden te rijden. Dat mislukte, de scooter belandde in een bootje dat daar lag. De politie onderzoekt of het om de vluchtscooter gaat.

De politie heeft met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot 06.00 ter plaatse onderzoek gedaan. Volgens een getuige werden er geen explosieven meer gevonden en is er niets buitgemaakt.

@Plofkraak bij #afstortkluis #Ing bank bij het winkelcentrum BraziliĆ« oostelijke handelskade #Amsterdam oost zeeburg. Twee daders zonder buit gevlucht op #motorscooter die werd gedump in water langs de Veemkade. Veel schade aan pand en auto. @Politie_Adam en EODD doen onderzoek. pic.twitter.com/fTKRk9j7B4 — Martin Damen (@martindamen58) July 5, 2020