In de nacht van dinsdag op woensdag is er een plofkraak geweest in Maastricht. Volgens de politie kwam er even voor 03.00 een melding binnen. De getroffen geldautomaat is van de SNS-bank, en is één van twee aan de Peymeestersdreef. Niemand raakte gewond.

(beeld twitter L1)

Er is door getuigen aan de politie gemeld dat na de plofkraak drie personen op een scooter wegreden. Volgens L1 stond de automaat uit.

Of er buit is gemaakt is nog niet bekend.