Plofkraak op geldautomaat vlakbij Artis

Een geldautomaat aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam-Centrum is zondagnacht iets voor 05.00 verwoest door een plofkraak. Daardoor ontstond veel schade aan de gevel. Er raakte niemand gewond. De verdachten zijn op een scooter gevlucht.

Bij de politie kwamen iets voor 05.00 meerdere meldingen binnen dat er harde knallen waren gehoord in de omgeving van de Plantage Middenlaan, vlakbij Artis. Bij aankomst constateerden agenten dat een geldautomaat bij een souvenirwinkel het doelwit was. Deze bleek volledig vernield. Ook is er veel schade aan de gevel ontstaan en sneuvelden de ruiten van een naastgelegen hotel.

De recherche, de Teamleider Explosievenverkenning en de Explosieven Opruimingsdienst doen ter plaatse onderzoek.

De verdachten, die in het donker gekleed waren, zijn op een scooter gevlucht in de richting van de Hoogte Kadijk.

Of er een geldbedrag is buitgemaakt, is onduidelijk.