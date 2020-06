Plofkraak op Schiphol-Oost zonder buit

Connect on Linked in

Op Schiphol-Oost is in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak geweest. Doelwit was een geldautomaat op het Stationsplein Zuid-West. Volgens de Koninklijke Marechaussee was er rond 04.30 een melding binnengekomen. Ter plaatse bleek dat de automaat met explosieven was ontzet.

(beeld Google Maps)

De automaat zat in de gevel van het Convair-gebouw. De Kmar heeft volgens AT5 camerabeelden veiliggesteld. Er is geen buit gemaakt en er zijn geen verdachten gearresteerd. Omdat er explosieven zijn gebruikt is de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ter plaatse gekomen.