Plofkraak verdachte aangehouden ondanks “afleidingsmanoevre”

De politie blijkt zaterdagmiddag in Utrecht een verdachte van een serie plofkraken in Duitsland te hebben aangehouden. Dat is gebeurd bij zijn woning in Utrecht-Noord. Hij was twee jaar lang voortvluchtig.

Balkon

Politiemensen herkenden de man toen ze zijn woning passeerden en hem op het balkon zagen zitten. Agenten zetten de woning direct af, om te voorkomen dat de man nog kon wegkomen.

Gestommel

Toen politiemensen aanbelden sprong na wat gestommel een andere persoon van het balkon in een poging de politie te misleiden. Maar dat had geen effect. De verdachte probeerde vervolgens via een raam de benen te nemen, maar hij liep direct in de armen van aanwezige politiemensen.

De man werd zonder problemen aangehouden. Daarna probeerde de man nog wel de ramen van een politieauto te vernielen, aldus de politie. Hij wilde alsnog proberen te vluchten, maar dat lukte niet.

De Duitse autoriteiten hebben om overlevering van de verdachte gevraagd.