Plofkraak Amsterdam mislukt (VIDEO)

Op het Plein ’40-’45 in Amsterdam-Slotermeer is in de nacht van vrijdag op zaterdag door twee onbekenden op een geldautomaat een explosief aangebracht. Het explosief is niet afgegaan en de twee zijn weggereden op een scooter.

De politie kreeg rond 03.00 een melding dat twee personen iets op een geldautomaat aan zouden brengen. De twee personen, beiden ongeveer 1,80 lang, en waren in leeftijd tussen de 18 en 23 jaar. De twee waren in het zwart gekleed, met een horizontale witte streep, en zijn kennelijk gestoord. Ze reden weg op een donker gekleurde Vespa Sprint met een grote zwarte tas.

Het explosief dat is aangetroffen is door EOD in het buitengebied tot ontploffing gebracht (zie video onder).

Pinautomaten zijn ’s nachts gesloten zodat criminelen niet meer met de “pizza-methode” explosief in de gleuf kunnen schuiven. Nu probeert men op het apparaat een explosief tot ontploffing te brengen en daarmee de automaat te kraken.