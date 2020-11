Plofkraker in Duitsland doodgeschoten

Connect on Linked in

In het Duitse Erligheim is een plofkraker doodgeschoten door een Duitse politieagent. Volgens Duitse media waren donderdagochtend twee mannen bezig met een plofkraak bij een geldautomaat toen ze door de een speciaal surveillanceteam van de politie op heterdaad werden betrapt. Erligheim in het zuidwesten van Duitsland, tussen Stuttgart en Heilbronn.

De geldautomaat bevond zich in een binnenruimte van een bank. Volgens de politie heeft daar iets voor 02.00 één van de twee met een schroevendraaier een agent aangevallen. Daarna is er geschoten. Ondanks onmiddellijke reanimatiepogingen stierf de aanvaller ter plaatse. De tweede verdachte wist naar buiten te vluchten. Hij werd kort daarna in de directe omgeving van de plaats delict aangehouden.

Vrijwel elke nacht is er in Duitsland een plofkraak. Er zijn veel Nederlandse plofkrakers in het westelijke deel van Duitsland actief, ook in de regio rond Erligheim. Daarom surveilleerde de politie in de regio met een speciaal team. De nationaliteit van het slachtoffer is niet bekend.