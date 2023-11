Plofkrakers niet goed genoeg voor juwelierszaak (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden naar buiten gebracht van drie plofkrakers die er niet in slaagden om met explosieven een juwelierszaak in Doetinchem binnen te komen.

Beveiliging

De plofkraakpoging was in de nacht van 3 op 4 juli van dit jaar. De politie zegt dat de explosie wel schade heeft veroorzaakt, maar dat de impact niet voldoende was om de drie mannen toegang te verschaffen tot de winkel. De politie denkt dat dit komt door de mate van beveiliging bij de zaak.

De ontploffing sloeg een gat in de grond, maar de deur werd niet ontzet.

Scooter

De eigenaar van het pand heeft de deur en het pand zeer goed beveiligd.

Dit was de derde keer binnen een jaar dat krakers vergeefs het pand probeerden binnen te komen.

De daders zijn voortvluchtig. Uit onderzoek van de recherche blijkt dat het drietal na de mislukte plofkraak vermoedelijk rond 04.00uur Doetinchem uit reed op een scooter.