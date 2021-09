‘Plofkrakers ontsnapten bij crash in tunnel aan wisse dood’

Connect on Linked in

De mannen die in januari tijdens een achtervolging door politie met een Audi RS6 crashten in de Leidsche Rijntunnel in Utrecht zijn aan een wisse dood ontsnapt. De auto was volgeladen met jerrycans benzine en kreeg een klapband met een snelheid van dik boven de 200 kilometer per uur. Toch bleven de inzittenden ongedeerd. RTV Utrecht was bij een zitting tegen de drie verdachten.

Tunnel

De crash vond plaats in de vroege ochtend van 21 januari. Op de A2 gaf een politieman aan de Audi een stopteken toen die het voertuig met 160 kilometer per uur vanuit Amsterdam richting Utrecht zag rijden. De Audi voegde uit bij tankstation Haarrijn maar spoot enige tellen later met gedoofde lichten en snelheden van 250 tot 296 kilometer per uur de tunnel bij Leidsche Rijn in.

Op de hoofdrijbaan kreeg de auto een klapband. Hij tolde drie keer om zijn as maar sloeg niet over de kop. Camera’s legden vast hoe drie mannen via de vluchtdeuren naar de parallelbaan renden. Daar werden ze opgepakt.

Wuppertal

Volgens het Openbaar Ministerie waren de mannen bezig met de voorbereiding van plofkraken. De Audi RS6 was in Wuppertal (in Duitsland) gehuurd door een verdachte (26) uit Rotterdam. Aan boord waren tien jerrycans van 20 liter benzine en verder bivakmutsen, werkhandschoenen en prepaidtelefoons. Bij één van de mannen is een lijstje gevonden met locaties van elf geldautomaten en een bankfiliaal in Duitsland.

De Rotterdammer had bij het huren een vals rijbewijs gebruikt. Zijn eigen rijbewijs was ingetrokken. De avond voor de crash heeft hij twee medeverdachten uit Almere en Amsterdam ontmoet bij autowasplein Happy Duck in Duivendrecht.

Op de telefoon van een verdachte stonden filmpjes en foto’s van geldautomaten in Duitsland en Zwitserland. Ook was naar berichten over plofkraken in Duitsland en informatie over Audi RS6 gezocht.

Er was een poeder gekocht dat met de zogenoemde “pizzaschuifmethode” kan worden gebruikt bij plofkraken. Justitie denkt dat het drietal op weg was naar een bergplaats in de regio Utrecht waar andere benodigdheden waren opgeslagen.

Goedkope alcohol

Een verdachte stelde dat op het lijstje Duitse supermarkten stonden waar je goedkoop alcoholische drank kan kopen en dat er geen verband was met geldautomaten die in die winkels aanwezig zijn. De chauffeur vertelde aan de politie te hebben willen ontkomen omdat zijn rijbewijs was ingevorderd. De benzine was volgens een verdachte bedoeld voor scooters die hij verhandelde, en het ingeslagen poeder voor lak voor de scooters.

De drie worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor plofkraken. Justitie eiste straffen van 15 maanden gevangenisstraf tegen twee verdachten. Tegen de Amsterdamse verdachte eiste hij vrijspraak wegen gebrek aan bewijs. De Amsterdammer kan niet direct in verband worden gebracht met het huren van de auto of de verdachte spullen.