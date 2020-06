Polen: 3 ton cocaïne onderschept

In Polen is deze week ruim 3.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in vaten met bevroren ananaspulp die waren opgeslagen in een loods in de havenstad Gdynia. Volgens de politie was de lading per schip vanuit Ecuador eerst naar het Duitse Hamburg gebracht.

(beeld uit archief)

Vervolgens zou de zending over de weg naar Polen zijn vervoerd. De Poolse politie zegt dat er drie verdachten zijn opgepakt: mannen van 64 tot 71 jaar. De waarde van de drugs ligt in Polen op 3 miljard zloty: ruim 675 miljoen euro.

In december werd er in Polen 2.000 kilo cocaïne uit Colombia gepakt.