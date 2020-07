‘Polen smokkelden drugs in reservebanden’

Connect on Linked in

Een groep Polen zou gedurende twee jaar drugs in reservebanden Nederland hebben gesmokkeld. Volgens de politie kocht men de drugs hier aan en gingen ze in vrachtwagens het land uit. Tien Polen zijn aangehouden in het onderzoek, dat al enige tijd gaande was. Negen blijven er nog zeker drie maanden in voorarrest gedurende het onderzoek door de rechtbank.

(beeld uit archief)

In juni werd een drugtransport door de recherche in de gaten gehouden. In Duitsland controleerde de Douane de vrachtwagen en onderschepte zo tweehonderd kilo hasj en veertig kilo cocaïne. Daarop werden op verschillende plaatsen verdachten aangehouden op verdenking van drugsbezit, drugshandel, witwassen, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

Er zijn panden doorzocht in Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Woerden en Waddinxveen. Daar zijn nog honderden kilo’s softdrugs, tientallen kilo’s harddrugs, wapens en ook 250.000 euro aan cash gevonden.

Het OM vermoedt dat de Polen drugs naar Frankrijk, Engeland, Spanje en Noorwegen hebben gesmokkeld.