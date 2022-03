Politie doet invallen op 25 plaatsen in onderzoek naar productie synthetische drugs

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Politieteams hebben dinsdagochtend op verschillende locaties in onder meer Arnhem en Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar een criminele organisatie die handelt in drugs, en drugs produceert. Verder zou er sprake zijn van vuurwapenbezit en witwassen. Er zijn ook verschillende woonwagenkampjes doorzocht.

Defensie

Onder meer op een kamp aan de Zeegsingel in het zuiden van Arnhem was een inval, maar ook op het Immerlooplein, Gelderse Rooslaan en Groningensingel, aldus de Gelderlander. Specialisten van Defensie hebben met speciale apparatuur gezocht naar verborgen en afgesloten ruimtes.

Zes mannen

Er zijn zes mannen uit Arnhem aangehouden. Meerdere vuurwapens, auto’s, goederen en administratie zijn in beslag genomen. De politie trad binnen in totaal 25 panden en bedrijfspanden, in Arnhem, Lathum en Amsterdam.

Volgens de politie is het onderzoek begonnen na onderschepte cryptocommunicatie. Het onderzoek naar het netwerk is voorlopig nog gaande, zegt de politie.