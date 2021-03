Politicus (38) op Curaçao doodgeschoten bij familieruzie

Connect on Linked in

De Curaçaose politicus Almier Godett (38) is zondagochtend bij een familieruzie in Willemstad doodgeschoten. Godett zou volgens de plaatselijke krant Extra een ruzie tussen twee familieleden hebben willen sussen, maar werd daarbij zelf het slachtoffer. De politie heeft twee verdachten van 33 en 36 aangehouden.

Godett werd door meerdere kogels geraakt en overleed ter plekke. Eén van de verdachten werd aangehouden in de wijk Mahuma na een mogelijk vuurgevecht met de politie. Op straat werden kogelhulzen gevonden.

Almier Godett is de nummer vier op de lijst van de politieke partij Trabou pa Kòrsou (TPK). Hij is tevens de neef van voormalig minister-president Mirna Godett en van voormalig leider van de partij FOL, Anthony Godett.

Drugs- en wapenhandel

Op Curaçao is geschokt gereageerd op de dood van de politicus. Godett is bekend als ondernemer en was onder meer commissaris bij de Curaçaose woningbouwvereniging FKP. Hij zat in 2014 samen met drie medeverdachten op het eiland vast vanwege drugs- en wapenhandel vanuit Zuid-Amerika. Tijdens een onderzoek in een woning en op een boot troffen agenten 200 kilo cocaïne en drie vuurwapens en munitie aan.