Politie: 14-jarige verdacht van plegen aanslag

In Vlaardingen is in de nacht van dinsdag op woensdag een jongen van 14 jaar opgepakt omdat de politie denkt dat hij een aanslag wilde gaan plegen in de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Daar woont een loodgieter op wie al een reeks aanslagen is verricht.

Spullen

De politie houdt in de buurt verscherpt toezicht. De jongen werd ’s nachts van straat gehaald en bleek in bezit te zijn van spullen die gebruikt worden bij het plegen van aanslagen op panden. Wat voor goederen dat waren heeft de politie niet bekend gemaakt.

Leidschendam

De goederen zijn in beslag genomen en de 14-jarige jongen uit Leidschendam is aangehouden. Hij zit nu in beperkingen wat betekent dat de politie geen mededelingen doet en de jongen alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie onderzoekt nu of hij in verband te brengen is met eerdere explosies in Vlaardingen.