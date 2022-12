Politie: aantal ongelukken in drugslabs in 2022 toegenomen

Connect on Linked in

Het aantal ongelukken in drugslabs is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2021, zo blijkt uit cijfers van de politie. Het gaat daarbij om branden en explosies, waarbij ook drie doden te betreuren waren.

Door een dak

In het Friese Haule viel na een chemische ontploffing een dode en een zwaargewonde. Bij drugslabs in Kiel-Windeweer (Groningen) en Zaandam vonden agenten een dode. Een oververhitte ketel knalde op 27 september door een dak in Beesd. In 2022 waren er verder incidente in Baarle-Nassau, Drachtstercompagnie en Oude Pekela, maar ook in grote steden als Alkmaar, Den Haag en Rotterdam: branden, explosies en het vrijgekomen van gevaarlijke gassen of dampen.

In 2022 waren er tot nu toe veertien ernstige incidenten tegenover zes in 2021. In 2021 viel er één dode in een drugslab.

Onervaren mensen

Commissaris Willem Woelders, de landelijk portefeuillehouder drugs vermoedt dat de oorzaak van de toename van het aantal incidenten een onbedoeld bij-effect is van het succes dat de politie heeft gehad in de bestrijding van productie van synthetische drugs door de hacks op encryptiediensten als Sky ECC en EncroChat.

Woelders:

Afgelopen jaar hebben we veel invallen gedaan. Niet alleen bij de productielocaties, maar ook bij de mensen in de organisaties erachter. Leiders zijn opgepakt, maar ook de mensen die dit soort labs runnen. Ketelbouwers en zogeheten koks zijn onmisbare sleutelfiguren in de drugslabs. Ons vermoeden is dat in hun plaats onervaren mensen zijn gekomen. Daardoor zien we nu meer incidenten, zoals branden en explosies. Met alle gevolgen voor de omgeving.

Steden

Waar drugslabs vroeger vooral in het zuiden van het land werd gesignaleerd worden ze nu vaker in het oosten en noorden gevestigd, en ook in grote steden zoals Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. In dichter bevolkt gebied zijn de risico’s voor de bevolking ook groter.

Woelders benadrukt dat de politie het probleem niet alleen aan kan pakken. Hij zegt dat mensen verdachte situaties moeten melden om dergelijke georganiseerde criminaliteit terug te kunnen dringen.