Politie: acht Albanezen bezig met versnijden drugs

De politie in Rotterdam heeft de politie vrijdagavond acht Albanezen opgepakt die in een woning bezig waren grote hoeveelheden drugs, onder meer cocaïne, te versnijden. De politie kreeg een anonieme tip over een drugspand op de Schansweg in Rotterdam, in het noordelijke stadsdeel Overschie.

(beeld uit archief)

Versnijdingspanden

Cocaïne van hoge kwaliteit die is ingevoerd vanuit Zuid-Amerika wordt in speciaal daarvoor ingerichte panden versneden met andere stoffen waardoor de (straat)waarde van de drugs een paar keer over de kop kan gaan. De politie spreekt van “versnijdingspanden”. De politie zegt vrijdag de tip te hebben ontvangen over het pand aan de Schansweg.

Mixers

Vrijdagavond ging de politie de woning binnen. Er waren diverse chemicaliën en versnijdingsmiddelen aanwezig en ook materieel (b.v. mixers) dat bij het versnijden gebruikt wordt. Hoeveel drugs er is aangetroffen vermeldt de politie niet.

De acht mannen die in de woning aanwezig waren hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn tussen de 21 en 50 jaar oud en van Albanese afkomst. Ze zijn allemaal aangehouden.