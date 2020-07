Politie-achtervolging eindigt in België

Connect on Linked in

Een politieachtervolging in West-Brabant is dinsdagochtend geëindigd in Edegem (B) op de E19 richting Brussel. De achtervolging was gestart in het Nederlandse Woensdrecht. De reden waarom de bestuurder wegvluchtte is nog niet helder. Er zijn drie mensen aangehouden nadat de auto werd klemgereden.

De auto kwam over de grens richting Antwerpen terwijl de Nederlandse politie erachteraan zat. Antwerpse, federale en Nederlandse politie bleven de wagen achtervolgen toen hij op de E19 richting Brussel ging.

Afgelopen zondag werd op de Antwerpse Ring een automobilist klemgereden die zich aan een controle had onttrokken. Hij was onder invloed van drugs en er lagen nog meer drugs in zijn auto. Hij verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie.

Vorige week werden twee Fransen op de Antwerpse Ring gearresteerd, zij werden verdacht van betrokkenheid bij een mislukte ontvoeringspoging.