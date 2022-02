Politie-actie in onderzoek naar grootschalige drugshandel

Connect on Linked in

Op drie locaties in Haarlem en Amsterdam heeft de politie woensdagmorgen invallen gedaan. Doel van de actie is een onderzoek naar een groep die zich volgens de politie bezighield met grootschalige internationale handel in drugs en witwassen. Er zijn woensdag vier verdachten aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 42 en 74 jaar uit Haarlem en twee mannen van 33 en 38 jaar uit Groot-Brittannië. Er zijn doorzoekingen gedaan in drie woningen. In één van de woningen is tijdens een aanhouding een vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek wordt gedaan door de recherche in Haarlem.

Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie wil daarom nu geen verdere mededelingen.

Het onderzoek loopt nog, aldus de politie.