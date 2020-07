Politieman verdacht van witwassen en bezit cocaïne (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij de politie Noord-Nederland is een medewerker verdacht in een strafrechtelijk onderzoek naar drugsbezit en witwassen. De politie heeft de medewerker afgelopen week ontslag aangezegd. Hij is op 1 juni jl. aangehouden. De zaak wordt nu naar buiten gebracht.

Het ontslag volgt op een onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Volgens de politie is het gedrag van de medewerker ‘niet verenigbaar is met de kernwaarden van onze organisatie’.

Hij gebruikte harddrugs en/of had die in bezit. De drugs werden in zijn auto aangetroffen. Volgens het Dagblad van het Noorden ging dat om een kilo cocaïne. Ook bleek volgens de politie dat de man criminele contacten had.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de medewerker is nog niet afgerond.