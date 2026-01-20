Politie: Amsterdammer stuurde 15-jarige aan bij aanslag Hamburg
De 15-jarige Nederlandse jongen die een bloedige aanslag pleegde op een onderwereldfiguur in Hamburg werd mogelijk aangestuurd door een 26-jarige man uit Amsterdam, die dinsdag is aangehouden. Bij een schietpartij in een Turks restaurant in Hamburg vielen op 12 januari 2025 twee gewonden. Een 15-jarige gemaskerde huurmoordenaar uit Nederland beschoot een 49-jarige man van Tsjetsjeense afkomst.
Schutter
De schutter was een 15-jarige jongen uit Hoorn, die hiervoor volgens jeugdrecht is veroordeeld door een Duitse rechtbank.
De nu aangehouden Amsterdammer wordt ervan verdacht ‘een faciliterende rol’ te hebben gehad. Hiernaar is nog verder onderzoek gaande en er zijn nog andere mogelijke verdachten in beeld, aldus de Nederlandse politie.
Jeugdrecht
De strafzaak over de 15-jarige jongen valt onder het Jugendstrafrecht. In Duitsland wordt over dat soort zaken nauwelijks procesinformatie bekend.
De maximale straffen in Duitsland zijn voor jeugdigen overigens beduidend hoger dan in Nederland. De maximale jeugdstraf bij zware geweldsdelicten in Duitsland kan tot 10 jaar gaan. In Nederland is dat twee jaar.