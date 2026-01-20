Politie: Amsterdammer stuurde 15-jarige aan bij aanslag Hamburg

Schutter De schutter was een 15-jarige jongen uit Hoorn, die hiervoor volgens jeugdrecht is veroordeeld door een Duitse rechtbank.

De nu aangehouden Amsterdammer wordt ervan verdacht ‘een faciliterende rol’ te hebben gehad. Hiernaar is nog verder onderzoek gaande en er zijn nog andere mogelijke verdachten in beeld, aldus de Nederlandse politie.

Jeugdrecht

De strafzaak over de 15-jarige jongen valt onder het Jugendstrafrecht. In Duitsland wordt over dat soort zaken nauwelijks procesinformatie bekend.

De maximale straffen in Duitsland zijn voor jeugdigen overigens beduidend hoger dan in Nederland. De maximale jeugdstraf bij zware geweldsdelicten in Duitsland kan tot 10 jaar gaan. In Nederland is dat twee jaar.