Politie: Amsterdammers verhandelden drugs via Telegram

De politie heeft op dinsdag drie mannen (19 en 20) uit Amsterdam aangehouden die op grote schaal drugs dealden via Telegram. Ze beheerden het Telegramaccount CEOamsterdam. De Dienst Landelijke Recherche deed onderzoek naar het account en eraan gelieerde accounts.

Voor de verkoop van de drugs via Telegram plaatsten de verdachten onder andere advertenties in het Telegramkanaal CEOamsterdam020, vaak voorzien van afbeeldingen en video’s. Zo kon LSD, xtc-pillen (en MDMA-poeder), 2CB, crystal meth, GHB, DMT, ketamine, hasj, captagon, en speed worden gekocht.

In de advertenties stelde CEOamsterdam dat de drugs overal heen konden worden gestuurd. Volgens de politie deed de dienst voorkomen veel ervaring te hebben met het verstoppen van de middelen in pakketjes, die buiten het zicht van de douane zouden blijven.

In het onderzoek heeft het onderzoeksteam het volgende bericht in meerdere Telegramgroepen geplaatst:

Dag dealers, gebruikers en meelezers,

Op 7 juni 2022 is de zelfbenoemde ‘jarenlange expert’ achter het kanaal CEOamsterdam020 en andere ‘CEO’ gerelateerde accounts aangehouden door de Nederlandse Politie. Telegram lijkt anoniem, maar het verhullen van zijn drugshandel en identiteit ging toch niet zo makkelijk.

Zowel online als offline hebben wij deze verdachte en zijn klantenbestand al enige tijd in beeld. Voor hem is het gedaan met het verkopen van drugs via Telegram. Deze ‘CEO’ had zijn zaakjes niet zo goed op orde als hij deed voorkomen. Niets is wat het lijkt, ook niet op Telegram.

Of je nou koper, verkoper of meelezer bent, ook op Telegram laat iedereen zijn online sporen achter. Met deze chatgesprekken, betaal- en klantgegevens gaat ons onderzoek door. Bedenk alvast wanneer jij voor het laatst contact hebt gehad met ‘CEO’.

Politie Nederland