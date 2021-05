Politie arresteert 15-jarigen voor schietpartijen

Print This Post

In Rotterdam heeft de politie woensdag jongens van 15 en 16 jaar opgepakt voor betrokkenheid bij berovingen waarbij is geschoten. Sinds maart dit jaar vonden meerdere berovingen plaats in Rotterdam-Beverwaard. En afgelopen week werd er bij twee berovingen aan de Persoonshaven en de Houdringeweg op klaarlichte dag geschoten. Er raakte daarbij niemand gewond.

(beeld uit archief)

Onderzoek leidde naar drie jongens van 15 en 16 jaar uit Rotterdam. Ze werden woensdagmorgen in hun ouderlijk huis gearresteerd. Meerdere woningen werden doorzocht en daarbij werden twee vuurwapens, een machete, een groot geld bedrag en vermoedelijk buitgemaakte goederen aangetroffen. Dat is allemaal in beslag genomen.

De politie zegt dat het onderzoek nog doorloopt dus waarschijnlijk zijn er nog meer jongeren in het vizier.