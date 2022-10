‘Politie arresteert bij Amsterdam verdachten om explosie in België’

Connect on Linked in

In de buurt van Amsterdam hebben agenten zaterdag twee verdachten opgepakt in verband met een explosie die vanochtend plaatsvond in Wilrijk, bij Antwerpen, zo berichten verschillende Belgische media.

90-jarige vrouw

Zaterdagochtend was er bij een woonhuis in de Pieter Van Passenstraat in Wilrijk een ontploffing. Doelwit lijkt een rijtjeswoning te zijn geweest, die flinke schade opliep. In dat huis woont een alleenstaande 90-jarige vrouw. Mogelijk was de aanslag een vergissing, de politie gaat ervan dat de vrouw geen banden met criminelen heeft. Zaterdagmiddag heeft de politie in de straat camera’s geplaatst.

Aanhoudingsbevel

Volgens de Gazet van Antwerpen is er een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd op grond waarvan zaterdag bij Amsterdam twee personen zijn gearresteerd. De Belgen hebben om overlevering van de twee gevraagd. Over de nationaliteit van de verdachten is niets bekend.

Er is de laatste maanden een reeks Nederlanders opgepakt op verdenking van het uitvoeren van aanslagen op panden in de regio Antwerpen. Vermoedelijk spelen er conflicten in het drugsmilieu.