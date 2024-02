Politie arresteert mannen na vondst vuurwapens in woning

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagmiddag drie mannen aangehouden, na meldingen over verdacht gedrag. In de woning waar zij werden gearresteerd, vond de politie vuurwapens.

Inval

De drie mannen werden aangehouden na een inval in een woning in de Van Speykstraat in Maassluis, laat de politie weten in een bericht. Het gaat om twee mannen uit Maassluis van 26 en 27, en een van 30 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op het spoor

De politie was de mannen op het spoor gekomen, nadat er meldingen waren binnengekomen over verdacht gedrag. In de woning vond men vijf vuurwapens. Ze worden onderzocht op echtheid, en of ze zijn gebruikt bij eerdere misdrijven.