Politie pakt Poolse MMA-vechter voor moord

Connect on Linked in

Zaterdagochtend heeft een arrestatieteam in het Brabantse Schijndel een 43-jarige Poolse man aangehouden op verdenking van een dubbele moord in Polen. Volgens de politie is de man een gerenommeerd oud-MMA-vechter (MMA staat voor mixed martial arts). In Polen is hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens een moord op een man en een vrouw.

Flat

In zijn woonplaats Bedzin sloeg hij op Oudejaarsdag 2005 een een man en een vrouw in hun woning meerdere malen met een stomp en een scherpgerand voorwerp op het hoofd. De twee overleden daarna aan de gevolgen van de aanval.

Twee dagen na zijn daad stak hij ook nog de flatwoning van het paar in brand, waarna hij de vlucht nam.

Levenslange gevangenisstraf

Hij werd in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, die in 2021 onherroepelijk werd verklaard. De Poolse autoriteiten gaven aan de Nederlandse politie door dat hij zich hier zou schuilhouden onder een valse identiteit. Mogelijk was hij werkzaam in de bouw.

De Poolse autoriteiten vaardigden op 20 juni 2021 een Europees Aanhoudingsbevel uit, zodat buitenlandse opsporingsautoriteiten met de zaak aan de slag konden.

Het ENFAST-netwerk is het Europese netwerk van gespecialiseerde politieteams die zich bezighouden met de opsporing van voortvluchtigen. Deze teams verlenen elkaar bijstand. FAST Polen zocht in oktober 2021 de samenwerking met FAST NL.

Nieuwe aanwijzingen

Op dat moment bleek de informatie echter onvoldoende om het juiste spoor te vinden, aldus de politie.

In november 2023 kwam de Pool op de most wanted-website van Europol te staan. Daarna kwamen er nieuwe aanwijzingen uit Polen en Nederland bij de recherche terecht.

De Pool zal worden voorgeleid, en de rechtbank in Amsterdam gaat beslissen over zijn overlevering naar Polen.