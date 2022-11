Politie: beschieting Rotterdam heeft met Schiedamse zakenman van doen (VIDEO)

Print This Post

Een beschieting van een appartement in Rotterdam in de nacht van 18 op 19 september van dit jaar heeft volgens de politie te maken met een ‘Schiedamse zakenman’. De politie toonde dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden van de schutter. Deze man sloop het appartementengebouw binnen om op de derde etage schoten af te vuren en daarna weg te vluchten.

Kinderen

In het appartement aan de Zwaanshals in Rotterdam wonen een vrouw en haar kleine kinderen. Zij waren op het moment van de aanslag niet thuis. Volgens de politie is het de vraag of de schutter dat wist.

De bewoonster is een ex van de Schiedamse zaken, de kinderen zijn van hem. Het heeft er alle schijn van dat de aanslag bedoeld was om ‘een Schiedamse zakenman te raken’, aldus de politie.

Golf

Rond 01.00 in de nacht kwam de dader uitgebreid in beeld in de omgeving van het gebouw.

Uit onderzoek blijkt dat de schutter na afloop waarschijnlijk is opgepikt door iemand die in een vrij kleine, donkerkleurige auto reed, mogelijk was dat een zwarte Volkswagen Golf.

De Golf is waarschijnlijk langs eetcafé Het Trefpunt en via de Ruivendwarsstraat in de richting van de Boezemlaan gereden.

In mei 2013 was er ook een schietpartij in de Zwaanshals.