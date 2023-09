‘Politie beschikt over stem verdachte liquidatie Houten’

Connect on Linked in

Er is nieuw bewijs in het onderzoek naar de moord op Rishi Rampadarath (37) in Houten, op donderdag 20 april van dit jaar. De Telegraaf schrijft dat de recherche beschikt over een opname waarop de stem van de vermoedelijke dader te horen is.

Ouders

Rishi of “Richie” Rampadarath werd beschoten toen hij op de Stelhout in Houten naar zijn auto liep vanuit het huis van zijn ouders, waar hij soms bleef slapen. Hij wilde die ochtend in zijn zwarte VW Golf naar zijn werk rijden. Zijn moeder vond hem nadat ze knallen had gehoord.

Stemherkenning

Hoe de politie aan de opname van de stem van de verdachte is gekomen is onduidelijk. De Telegraaf schrijft dat de opname een belangrijke doorbraak in het onderzoek kan betekenen. Het rechercheteam kan nu analyses kan laten uitvoeren met de opname, bijvoorbeeld met stemherkenningssoftware.

Rishi Rampadarath was mede-eigenaar van het bedrijf Healthy Culture, een onderneming die fruitpakketten aan huis bezorgt. Over de achtergrond van de schietpartij is niets bekend.

Er is in de zaak niemand gearresteerd (geweest).