Politie betaalt 1,3 miljoen euro aan advocatenkosten in nekklem-zaak

De politie heeft 1,3 miljoen euro aan advocatenkosten betaald aan advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt in de nekklem-zaak rond de overleden arrestant Mitch Henriquez. Dat blijkt uit cijfers die de Haagse politie heeft verstrekt aan RTL Nieuws. De verontwaardiging vanuit de (sociale) advocatuur is groot.

Raad van State

Het exacte bedrag is bekend geworden nadat de Raad van State in augustus 2020 oordeelde dat de politie alle advocatenkosten voor politieverdachten en -getuigen in de zaak Henriquez moest openbaren aan RTL Nieuws. Advocatenkantoor Sjocröna Van Stigt had tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen de openbaarmakingen, onder meer vanwege “concurrentieoverwegingen”.

26 politiemensen

Tussen juni 2015 en mei 2018 declareerde Sjöcrona Van Stigt in totaal 1.309.380,96 euro voor juridische bijstand aan betrokken agenten. In totaal verleende het kantoor in de zaak bijstand aan 26 politiemensen. Het aantal gewerkte uren en de kosten per agent hoefden niet openbaar te worden gemaakt. (tekst loopt door na de advertenies).

Half jaar cel

Het Openbaar Ministerie vervolgde uiteindelijk twee agenten strafrechtelijk die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez in het Haagse Zuiderpark in 2015. Het Gerechtshof veroordeelde in juni 2019 een agent die Henriquez in een nekklem nam tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De Hoge Raad bepaalde vorige week dat deze veroordeling in stand blijft. De tweede agent werd in hoger beroep vrijgesproken. De declaraties van ná juni 2018, die nog bovenop de 1,3 miljoen euro komen, zijn niet bekendgemaakt.

“Ongekend omvangrijk”

Sjöcrona Van Stigt onderstreept in een algemene reactie op vragen van RTL Nieuws dat de zaak “ongekend omvangrijk” was en dat er een “grote hoeveelheid juridische procedures is gevoerd, waarin meerdere agenten aan wie door ons kantoor bijstand is verleend, betrokken zijn geweest”. ‘Die procedures zijn nog steeds niet allemaal afgerond. In de uiteenlopende, jarenlange procedures heeft ons kantoor begrijpelijkerwijs veel werk moeten verrichten.’

Volgens het kantoor hebben de rechter en het OM alle bij de politie gedeclareerde kosten aangemerkt als “redelijk” en “billijk”.

‘Schandelijk veel’

Vanuit de advocatuur klinkt felle kritiek op de hoogte van de declaraties. Meerdere advocaten wijzen erop dat de overheid met twee maten meet: aan verdachte agenten wordt veel meer geld voor een advocaat beschikbaar gesteld dan aan een doorsnee verdachte.

‘1,3 miljoen is schandelijk veel geld,’ zegt advocaat Richard Korver tegen RTL Nieuws. Korver staat onder meer de moeder van Mitch Henriquez bij. “En de overheid financiert dit. Andere verdachten krijgen niet zo’n oneindig budget om advocaten en deskundigen in te huren. De overheid creëert voor haar eigen mensen een soort van royal first class als het gaat om rechtsbijstand. Ik vind het een gigantische rechtsongelijkheid.’

“Advocatenpoule”

De Nationale Politie riep in oktober 2015 een zogenoemde “advocatenpoule” in het leven: een aantal vaste, gespecialiseerde advocatenkantoren voor bijstand aan politiemensen. In de eerste drie jaar declareerden de poule-advocaten 4,7 miljoen euro, aldus eerder onderzoek van de NOS. Van dit bedrag was 2,7 miljoen euro (in drie jaar tijd) voor Sjöcrona Van Stigt. Het advocatenkantoor kwam in de afgelopen jaren al eerder onder vuur te liggen vanwege hoge declaraties.