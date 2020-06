Politie bevrijdt 13-jarige Genkse jongen na 42 dagen gijzeling

Connect on Linked in

Een 13-jarige jongen die in de nacht van 20 op 21 april thuis ontvoerd werd, is zondagnacht na 42 dagen te zijn vastgehouden bevrijd. Dat meldt het parket van Limburg. Bij een grote politieactie op twaalf plaatsen in de provincies Limburg en Antwerpen werden vervolgens zeven verdachten opgepakt. Het parket zegt dat het gaat om “een zeer professionele bende”.

De Turkse jongen werd in de bewuste nacht door meerdere zwaargewapende en gemaskerde mannen ontvoerd uit zijn ouderlijk huis in Genk. Bij de zeer gewelddadige wijze ontvoering zouden ook enkele andere mensen bedreigd zijn.

5 miljoen euro losgeld

Het parket onderzocht in eerste instantie of er een verband was met het drugsmilieu, aangezien familieleden van de jongen in het verleden voorkwamen in enkele drugsdossiers. Over of de criminele organisatie in de drugs- of wapenhandel zit, doet het parket geen uitspraken. De kidnappers vroegen 5 miljoen euro losgeld, deels in cash en deels in goud te betalen. Daarover zou de afgelopen weken in alle stilte intensief onderhandeld zijn.

Het parket Limburg in Hasselt wil niet zeggen of het losgeld ook betaald is. Andere Belgische media meldden dat het losgeld (deels) betaald zou zijn, maar dat zou niet hebben geleid tot de vrijlating van de jongen. Hoe en waarom het slachtoffer zondagnacht dan in vrijheid kwam, is niet duidelijk. Politie en gerecht benadrukken dat ze de gijzeling ‘met de nodige omzichtigheid hebben behandeld’ om ‘de jongen niet in gevaar te brengen’. Zijn veiligheid stond telkens voorop.

Grote politieactie

Pas nadat het slachtoffer zondagnacht rond middernacht in veiligheid was gebracht, pakte de politie vervolgens bij een grote actie in Houthalen, Maaseik, Genk en Antwerpen zeven verdachten op. In Antwerpen vonden er vier huiszoekingen plaats.

‘Heel sterke jongen’

Het parket zegt dat het gaat om “een zeer professionele bende”. Er worden ook geen mededelingen gedaan over wat er bij de huiszoekingen is gevonden. Er was meerdere malen telefonisch contact tussen de criminele organisatie met de familie. De ontvoerders leverden ook tweemaal bewijs dat de jongen nog in leven was. Met de jongen gaat het volgens het parket “verrassend goed”. ‘De politie was verrast hoe sterk de jongen was na 42 dagen vast te hebben gezeten. Het is een heel sterke jongen en hij wordt psychisch bijgestaan.’

Het gaat om de langst lopende ontvoering in België sinds de ontvoering van Anthony De Clerck in 1992.