Politie Bolivia pakt 7,2 ton cocaïne (VIDEO)

De Boliviaanse politie heeft afgelopen donderdag 7,28 ton cocaïne in beslag genomen. De zending was onderweg naar de haven van Antwerpen. De pakketten cocaïne waren vastgemaakt aan ijzeren constructies die in twee containers zaten.

Geen zeehaven

Bolivia heeft geen zeehaven. Het plan was, zo zeggen de Boliviaanse autoriteiten, om de zending via Chili, Peru en het Panamakanaal naar Antwerpen te varen. De onderschepping werd gedaan bij Pisiga bij de grensovergang met Chili.

Er zijn drie mannen gearresteerd, één van 50 jaar oud en twee van 20 jaar oud. Het gaat om de chauffeurs van de vrachtwagens.

Planken

Afgelopen januari werd in Bolivia 8,7 ton cocaïnegepakt. Die zending was geïmpregneerd in houten planken, en waren op weg naar Nederland. Dit was de ‘grootste drugsvangst in de geschiedenis’ van het land, volgens wat ze zeiden in de toenmalige nationale autoriteiten.

Bolivia wordt steeds belangrijker in cocaïnehandel. Veel cocaïne gaat vanuit Peru naar Bolivia en vandaar verder naar Azië, Europa en Noord-Amerika.