Politie brengt beelden bedreigers Amsterdamse woning naar buiten (VIDEO)

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van personen die betrokken zijn geweest bij het laten ontploffen van explosieven bij een woning in Amsterdam-West. In de afgelopen maanden waren er verschillende explosies, brandstichtingen en werd er een dreigbrief achtergelaten. Ook zijn ramen vernield. In de nacht van woensdag op donderdag was er opnieuw een explosie.

Zwaar vuurwerk

Doelwit was steeds een woning aan de Lokerenstraat in de wijk Nieuw-Sloten. Bij het eerste incident, in de nacht van 21 op 22 januari, gooide een onbekende man rond 00.50 zwaar vuurwerk bij de woning naar binnen, één van de bewoners stond op het moment van de explosie dichtbij en liep mogelijk permanente gehoorschade op. De volgende nacht stak om 00.30 iemand zwaar vuurwerk af in een raamkozijn, met glasschade een beschadigd kozijn als gevolg. De dreigbrief werd in de nacht van 25 januari rond 02.45 bij de woning achtergelaten.

Over de tekst van de dreigbrief is niets bekend gemaakt.

Schuur

Op zaterdag 29 januari was de schuur bij de woning doelwit: iemand stak om 19.35 het dak van de schuur in brand. Ook de schuur van de buren vloog in brand. Daarna zijn tot twee keer toe ramen van de woning vernield.

In de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 februari plaatste iemand rond 03.10 een zelfgemaakt explosief bij de voordeur van de woning en bracht dit tot ontploffing. Hierdoor ontstond een brand die door de brandweer geblust moest worden.

Over een mogelijke achtergrond van de acties heeft de politie niets gezegd.