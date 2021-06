Politie brengt beelden plaatsen handgranaat Roosendaal naar buiten (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van twee mannen die een steen door de ruit van een woning gooien en tegelijk een handgranaat aan een deurklink hingen. Dat gebeurde op 6 april rond 21.00 in Roosendaal. De twee zijn gefilmd door bewakingscamera’s van de woning.

Volgens BN/De Stem was het doelwit de woning van een man die vroeger eigenaar was van een coffeeshop. De woning staat aan de Stephanusdonk in de wijk Langdonk in Roosendaal.

Op het moment dat de steen aan de achterzijde door de ruit vloog was het gezin thuis was. Ze sloten de rolluiken en pas toen de politie was gearriveerd werd de handgranaat aan de voorzijde opgemerkt.