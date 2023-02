Politie: Brit sleurde met auto agent over straat

Connect on Linked in

De politie zoekt een 37-jarige Brit omdat hij in Zaandam met zijn auto een politieman die hem wilde controleren met zijn auto meesleepte over straat. Hij is verdacht van poging doodslag, zo maakte de politie bekend in in Opsporing Verzocht. De agent bleef relatief ongedeerd.

(beeld van bodycam van agent)

Het incident gebeurde op vrijdag 27 januari in Zaandam. De agent probeerde Jaimie Patrick Bailey aan te houden – vanwege rijden onder invloed en het gebruiken van een vals paspoort. Bailey gaf gas en bereikte met de agente een snelheid van 70 kilometer per uur. Tegelijk sloeg de Brit erop los.

Met het risico onder de rijdende auto terecht te komen, liet de agent uiteindelijk los; hij raakte niet ernstig gewond.

De politie zegt dat Bailey waarschijnlijk gebruik maakt van verschillende namen en vervalste papieren. Een identiteit die hij sowieso heeft gebruikt is Jamie Francis Vaughan, geboren op 24 februari 1986.