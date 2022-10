Politie: Chileen werd twee weken lang gemarteld in Haagse woning

Connect on Linked in

De Rotterdamse politie probeert de daders te vinden achter de ontvoering en marteling van een Chileense man, afgelopen september. De man liep een onder meer een gebroken rug en brandwonden op. Onbekenden namen hem mee vanaf Rotterdam Centraal.

Derde verdieping

De 41-jarige Chileen was tijdelijk in Nederland vanwege werk. Op 7 september 2022 stapte hij even na 20.30 bij Rotterdam CS in een lichtgrijze auto bij drie mannen. Die mannen brachten hem naar een woning in Den Haag waar hij twee weken tegen zijn wil is vastgehouden en mishandeld en doodsangsten uitstond.

Op 26 september wist hij te ontkomen door vanuit een raam op de derde verdieping naar beneden te springen. Zwaargewond klampte hij zich in de wijk Moerwijk vast aan medewerkers van de Gemeente Den Haag die hem naar een politiebureau in Den Haag brachten. Hij vertelde daar dat hij sinds woensdag 7 september was ontvoerd. De politiemedewerkers laten een ambulance komen, er waren namelijk diverse brandwonden zichtbaar. In het ziekenhuis stellen artsen vast dat de man een gebroken rug en heup heeft. Pas op 12 oktober kon hij het ziekenhuis verlaten. Hij zal nog wekenlang herstel nodig hebben.

Bellamystraat

De politie zegt dat het slachtoffers de ontvoerders niet kende en niet kan vertellen waarom hij ontvoerd is. Hij gaf aan dat de ontvoerders geld wilden hebben.

Uit het onderzoek is gebleken dat de woning waar hij uit is gesprongen vermoedelijk in de omgeving van de Bellamystraat, Nieuwlandstraat, Pieter Langedijkstraat of de Betje Wolffstraat is.

De politie zegt vanwege de ernst van de feiten er alles aan te willen doen deze zaak op te lossen en vraagt dringend om getuigen.