Politie: crimineel VPN-netwerk uitgeschakeld

De politie heeft in een gecoördineerde actie in verschillende landen een virtual private network (VPN) uitgeschakeld: Safe-Inet. De politie zegt dat ‘criminelen van over de hele wereld’ dit netwerk gebruikten om te communiceren. De actie vond plaats onder leiding van het Duitse hoofdkwartier van de politie te Reutlingen, in samenwerking met Europol en andere opsporingsdiensten.



De Safe-Inet-verbinding is uitgeschakeld en de infrastructuur in beslag genomen. De inbeslagname vond plaats in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De gezamenlijke actie werd uitgevoerd in het kader van het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT).

Safe-Inet was meer dan tien jaar actief en werd volgens de politie gebruikt door cybercriminelen, onder meer mensen achter de Bitpaymer en Sodinokibi ransomware. Ransomware is software waarmee computersystemen worden lamgelegd, die tegen betaling van losgeld weer worden vrijgegeven.

Met anonieme VPN-verbindingen van vijf lagen zette Safe-Inet zich in de markt als een van de best beschikbare opties om onderschepping door de autoriteiten te vermijden. De politie traceerde wereldwijd zo’n 250 bedrijven die met behulp van dit VPN door criminelen werden bespioneerd. Deze bedrijven zijn gewaarschuwd voor een op handen zijnde ransomware-aanval op hun systemen.