Politie: daders aanslag op tattoo-verdachte in Dominicaanse Republiek mogelijk Nederlands

Connect on Linked in

De twee mannen die op 4 januari 2022 in de Dominicaanse Republiek een poging ondernamen om tattoo-verdachte Cor P. te liquideren zijn mogelijk Nederlanders. In Opsporing Verzocht toonde de politie dinsdagavond beelden van twee personen op een scooter, en de mislukte liquidatie uitvoerden. Zij worden gezocht. P. raakte zwaargewond.

Onno Kuut

Cor P. staat in Nederland bekend als één van de zogenoemde ‘tattoo killers’. Hij werd met anderen veroordeeld voor een aanslag in Amsterdam in 2009 waarbij iemand zwaargewond raakte. Hij wordt met diezelfde medeverdachten vervolgd voor de moord op Onno Kuut (30), ook in 2009. Zij werden daarvan vrijgesproken, die zaak loopt nu in hoger beroep.

In 2020 nam P. de wijk naar de Dominicaanse Republiek na het doorknippen van zijn enkelband, vlak voor de rechter uitspraak zou doen in de strafzaak over Kuut.

Mogelijke vergelding

De Nederlandse politie zegt niet uit te sluiten dat de poging in de Dominicaanse Republiek om Cor P. te vermoorden een vergelding zou kunnen zijn voor de liquidatie van Onno Kuut. De politie onderzoekt ook ook andere conflicten die rond P. spelen.

Van de vermoedelijke schutters die het op P. hadden gemunt bestaan bewakingsbeelden van net na de liquidatiepoging. Daarop zijn twee verdachten te zien die er op een scooter vandoor gingen. Uit onderzoek komt naar voren dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij het voorbereiden van die moordpoging. Het zou goed kunnen dat de getoonde twee verdachten Nederlanders zijn.