Politie deelt beelden van schutter in Amsterdam-West (VIDEO)

De Amsterdamse politie heeft beelden online gezet van een man die ervan wordt verdacht op woensdagavond 22 juli bij het Balboaplein in Amsterdam-West een 25-jarige man in zijn been te hebben geschoten. Op de video zijn twee mannen op een rode scooter te zien. De 35-jarige bestuurder werd eerder al opgepakt. De politie denkt dat de man achter op de scooter de schutter was.

Het slachtoffer werd op de bewuste avond rond 20.00 onder vuur genomen middenin een woonwijk in De Baarsjes bij het Balbaoplein. De politie vraagt mensen die meer informatie over de man hebben om contact op te nemen. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en een normaal postuur, die op de bewuste avond een zwarte jas en een spijkerbroek droeg.